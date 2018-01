Athina Onassis: sem fotos e entrevista Álvaro Affonso Miranda Neto, o Doda, montará o seu novo cavalo Chatwin no Torneio Cidade de Belo Horizonte. Doda viajou com a noiva, a grega Athina Onassis. Mas a organização do evento avisou: ?Preservem a privacidade de Athina Onassis?. O pedido: ?Não tirem fotos numa distância próxima da amazona?. E o aviso: ?Ela não faz poses e não dá entrevistas?