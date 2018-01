Athina Onassis será treinada por Doda A milionária grega Athina Onassis treina no Brasil com um objetivo definido: defender a Grécia no hipismo dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E para atingir a meta, uma ajuda brasileira: Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, medalha de bronze por equipes nos Jogos de Sydney em 2000 e noivo da amazona, será o técnico. "Ela tem progredido muito nos treinamentos", diz Doda, que assim como Athina está participando do Torneio de Verão da Sociedade Hípica de Santo Amaro. "Na última competição que disputou, ela fez duas pistas limpas. Caiu no desempate, mas é coisa que pode acontecer com qualquer cavaleiro", avalia. Doda mora com Athina em São Paulo e garante ainda não ter casamento marcado. Em sua opinião, a noiva já mostra o mais importante para ser uma amazona bem-sucedida: empenho. "É do tipo que a gente pede para fazer 50% e faz 1.000%. Além disso, tem características que considero muito boas como o fato de não retrucar quando recebe uma orientação, nem tentar justificar um erro. Ela escuta e tenta fazer melhor sempre", conta, orgulhoso. Doda e Athina estão competindo com grandes feras do hipismo nacional no Torneio de Verão e o grande destaque desta quinta-feira foi o cavaleiro Luiz Felipe Azevedo. Montando o cavalo Fape Adelanda venceu a série forte com obstáculos de 1,40 metro e desempate em 1,50 metro, seguido de César Almeida, com Stephen, e Rodrigo Sarmento, com Tadonia GMS.