Athina veio dar parabéns a Doda Nome: Alvaro Affonso de Miranda Neto. Apelido: Doda. Nacionalidade: Brasileira. Naturalidade: Santo André, São Paulo. Data de nascimento: 5 de fevereiro 1973. Altura: 1,87 m. Peso: 80 kg. Atividade principal: cavaleiro. Resumidamente, é atrás da companhia desse homem que Athina Onassis Roussel ? única herdeira do falecido armador Aristóteles Onassis, que construiu uma fortuna avaliada em US$ 1 bilhão ? desembarcou no Brasil. Veio para a festa de aniversário atrasada do cavaleiro, que será realizada hoje, no apartamento do ?sogro? Paulo Miranda. Será uma recepção para familiares e alguns poucos amigos de Doda. Leia mais no Jornal da Tarde