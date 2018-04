Átila Abreu é pole na etapa de Salvador da Stock Car

"Estou muito feliz. O início do campeonato não foi como a gente gostaria, mas parece que agora a gente está melhorando", comemorou Átila Abreu, que somou apenas 25 pontos nas três primeiras etapas e está em nono lugar na temporada. Essa foi sua quinta pole position na Stock.

"Largar na frente aqui é 70, 80 por cento de possibilidade de vitória. Mas tem que estar muito concentrado numa pista de rua, porque qualquer errinho pode ser decisivo", avaliou Átila Abreu, que deixou Allam Khodair em segundo lugar e Ricardo Maurício em terceiro.

Apesar da pole position de Átila Abreu, o grande destaque do treino de classificação foi Rubens Barrichello, que conseguiu sua melhor posição no grid de largada: quarto lugar. O veterano piloto, com 19 anos de Fórmula 1, faz sua primeira temporada completa na Stock.

"Foi muito bom. É bom largar ali na frente numa pista de rua", disse Rubinho, em entrevista ao SporTV. Aos 40 anos, ele ainda está se adaptando à nova categoria, conhecendo melhor o carro e os circuitos do calendário. Tanto que, até agora, somou apenas três pontos no campeonato.

Líder do campeonato com 65 pontos, depois de somar duas vitórias em três etapas, Daniel Serra foi mal no treino de classificação e conseguiu apenas o 14º lugar no grid. Atual bicampeão da Stock, Cacá Bueno foi ainda pior neste sábado e vai largar na 20ª posição na etapa de Salvador.