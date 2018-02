Atirador mata companheiro por acidente em treino na China

Um atirador chinês de 20 anos morreu em Xangai, atingido acidentalmente no estômago por um companheiro de treino de tiro ao prato, informou nesta quinta-feira a imprensa chinesa. Segundo o jornal Shanghai Daily, o acidente aconteceu na segunda-feira. A vítima, Chen Zejun, pertencia à equipe reserva de tiro ao prato de Xangai. Ele estava brincando com seu companheiro, que usava uma espingarda carregada com um cartucho supostamente defeituoso. O cartucho que não havia detonado durante o treino funcionou depois, segundo fontes policiais, atingindo a barriga de Chen. Ele foi levado ao hospital e morreu após duas horas de agonia. O caso comoveu o mundo do esporte na China e as autoridades esportivas do país. A Polícia iniciou uma investigação e o local de treinos foi fechado.