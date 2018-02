Atiradores buscam vagas para o Pan Cerca de 4 mil cartuchos vazios de espingarda calibre 12 podiam ser vistos ontem à tarde num campo aberto em Americana. Todos disparados para defender o País. Foi a segunda de três batalhas dos melhores atiradores do Brasil para integrar a equipe de tiro esportivo no Pan-Americano de São Domingos, em agosto. As finais do 6º Gran Prix Internacional Cidade de Americana reuniu os candidatos a duas vagas na categoria skeet, duas na fossa dublê e duas na fossa olímpica. O destaque foi Lamberto Godoy, vencedor na fossa olímpica com 115 pratos acertados nas cinco séries classificatórias e 25 na final. Leia mais no Jornal da Tarde