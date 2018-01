Atlanta-96: Aparece autor do atentado Eric Rudolph, 38 anos, declarou-se nesta quarta-feira culpado pelo atentado a bomba durante a Olimpíada de Atlanta, em 96, e outros três no sul dos EUA, que causaram 8 mortes (e 120 feridos). Ele confessou depois de acordo com promotores, pelo qual não será condenado à morte. Deverá pegar prisão perpétua, sem condicional. E disse que seu objetivo foi "confundir, enfurecer e envergonhar o governo de Washington perante o mundo por legalizar o aborto".