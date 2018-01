Atlanta dá licença para Tyson lutar Mike Tyson já arranjou um lugar para lutar nos Estados Unidos. O estado de Georgia anunciou que dará licença para o pugilista enfrentar Lennox Lewis no dia 8 de junho, em Atlanta. O combate entre os dois pesos pesados estava marcado inicialmente para 6 de abril, em Las Vegas, mas Tyson não conseguiu permissão para lutar lá. Apesar da permissão da Georgia, ainda não há nada definido sobre o combate entre Lewis e Tyson. Os organizadores trabalham para realizar a luta na Califórnia - além disso, as Filipinas e Beirute, no Líbano, já foram especulados como possíveis palcos do confronto. ?Eles (organizadores) estão avaliando outras cidades e suspeito que Los Angeles é a que tem mais possibilidades. Mas Atlanta está sendo considerada seriamente?, afirmou o presidente da Comissão de Boxe de Georgia.