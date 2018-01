Atleta alemão é suspenso por doping O barreirista alemão Falk Balzer, de 27 anos, foi flagrado num exame antidoping fora de competição, realizado no dia 19 de janeiro, segundo anunciou nesta quinta-feira a Federação de Atletismo da Alemanha. O teste de urina constatou a presença de um derivado de nandrolona, um esteróide anabolizante. O atleta foi suspenso preventivamente até a divulgação do resultado da contraprova. No Mundial Indoor de Maebashi, no Japão, em 1999, Balzer obteve o bronze nos 60 metros com barreiras.