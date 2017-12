Atleta argelino é flagrado no doping O atleta argelino Ali Saidi-Sief correu dopado na final da prova de 5 mil metros do Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá, encerrado no último domingo, quando chegou em segundo lugar, ficando com a medalha de prata. A Federação argelina de Atletismo informou hoje em Zurique, que o teste realizado na urina do atleta logo depois da prova apresentou resultado positivo para nandrolona - uma substância proibida pela legislação esportiva. Atual vice-campeão olímpico e mundial, Ali Saidi-Sief desistiu de participar do Meeting de Zurique alegando problemas particulares.