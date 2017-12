Atleta cubano entra para a história O cubano Ivan Pedroso entrou hoje para a história, ao se tornar o primeiro atleta a ganhar quatro medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Com a marca de 8,40, o cubano venceu a prova de salto em distância do Mundial de Atletismo que está sendo realizado em Edmonton, no Canadá, e superou mitos do esporte como Carl Lewis e Mike Powell. O norte-americano Savante Stringfellow, foi o segundo na prova, ao marcar 8,24. A medalha de bronze ficou com o português Carlos Calado, que atingiu a marca de 8,21.