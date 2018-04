Atleta de 18 anos é o novo caso de doping no atletismo

O momento do atletismo brasileiro é realmente preocupante. Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) confirmou mais um caso de doping. E desta vez a atleta envolvida tem apenas 18 anos. A fundista Jenifer do Nascimento Silva foi pega no exame antidoping por utilizar a substância proibida isometepteno, muito comum em remédios analgésicos.

A amostra de urina de Jenifer foi coletada no último dia 12 de abril, quando a atleta disputava o Campeonato Brasileiro de Atletismo Juvenil, em Uberlândia (MG). A fundista foi comunicada do resultado positivo do exame no dia 14 de setembro. Três dias depois, ela apresentou suas justificativas para a CBAt, mas estas não foram aceitas pela entidade.

Como o isometepteno é considerada uma substância específica pela Wada (Agência Mundial Antidoping, na sigla em inglês), a CBAt puniu Jenifer apenas com uma advertência, desclassificando a atleta dos Campeonatos Brasileiros Juvenis em 2009.

CONFIRMADO Também nesta quarta-feira, a CBAt informou que João Gabriel dos Santos, do salto com vara, abriu mão da confidencialidade em seu caso de suspeita de doping, confirmando assim mais uma ocorrência do problema no atletismo brasileiro. Na terça, já havia a informação de que o atleta teria sido flagrado no Campeonato Sul-Americano do Peru, disputado em junho.

Além dele, Leonardo Elisário, do salto triplo, e Fernanda Gonçalves, do salto em distância, também deram positivo para exame realizado durante o Sul-Americano. Elisário, assim como João Gabriel, abriu mão da confidencialidade. Os novos casos se juntam aos cinco revelados pouco antes do Mundial de Berlim, realizado em agosto, e que envolviam atletas do grupo Rede Atletismo.