Atleta de 22 anos morre após completar Maratona de Londres Um corredor de 22 anos morreu nesta segunda-feira depois de sentir-se mal ao completar os 42,195 quilômetros da Maratona de Londres, realizada no domingo. O homem, cuja identidade não foi divulgada, desmaiou logo após ultrapassar a linha de chegada. Ele foi atendido no local pelos médicos responsáveis pelo evento e, depois, levado ao hospital. Os organizadores expressaram seus pêsames à família e aos amigos do jovem. O grande vencedor da corrida foi o queniano Martin Lel, que só assumiu a ponta no sprint final. Foi a segunda vitória dele em Londres. Seu tempo foi de 2h07min41. O brasileiro Marilson dos Santos foi o oitavo. A maratona partiu do bairro Blackheath, sudeste de Londres, e terminou na área da grande avenida que liga o Palácio de Buckingham à Praça Trafalgar. A chega foi ao som do sino do Big Ben.