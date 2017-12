Atleta de Bahamas leva ouro nos 400m Com a ausência do norte-americano Michael Johnson, aposentado, a prova dos 400 metros rasos não tinha favorito no Mundial de Atletismo de Edmonton, no Canadá. Quem se aproveitou disso foi Avard Moncur, de Bahamas, que venceu a prova com o tempo de 44s64, nesta segunda-feira, e ficou com a medalha de ouro. O segundo colocado foi o alemão Ingo Schultz (44s87) e em terceiro lugar, com 44s98, ficou o jamaicano Gregory Haguhton. Na final feminina do lançamento de dardo, a vencedora foi a cubana Osleidys Menéndez, que alcançou a marca de 69m53 - perto do seu próprio recorde mundial (71m54). A prata ficou com a alemã Mirela Manjani (65m78) e o bronze foi para outra atleta de Cuba, Sonia Bisset (64m69). No salto triplo, o britânico Jonathan Edwards conquistou a medalha de ouro após saltar 17m92. O sueco Christian Olsson ficou em segundo lugar (17m47) e o russo Igor Spasovjodsky foi o terceiro (17m44).