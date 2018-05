Atleta de futebol americano morre após briga com a noiva

Segundo informações preliminares da polícia, Henry teria brigado em casa com sua noiva, Loleini Tonga. Após uma suposta discussão, ela teria saído com a caminhonete. O jogador se atirou então na parte de trás do veículo e teria caído 700 metros depois, sofrendo graves lesões.

Polêmico fora dos campos, Chris Henry foi preso várias vezes por porte ilegal de armas, agressões e uso de maconha, que lhe valeram três suspensões na NFL. O jogador estava se recuperando de uma cirurgia no antebraço esquerdo, realizada para corrigir uma fratura sofrida em 8 de novembro, na vitória dos Bengals sobre o Baltimore Ravens.

"É com grande tristeza que confirmo a morte de Chris", afirmou seu agente Andy Simms em comunicado. "Para aqueles que conheceram Chris, ele era carinhoso, grato pelo que tinha na vida, e orgulhoso do que havia superado."

Henry tinha 1,93 m e pesava 91 quilos. Na carreira, obteve 119 recepções, correu 1.826 jardas e marcou 21 touchdowns.