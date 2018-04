Atleta de Taiwan é ouro no taekwondo Shih Hsin Chen, de Taiwan, ganhou nesta quinta-fera a medalha da categoria menos de 49 quilos do torneio olímpico feminino de taekwondo, ao vencer no combate final a cubana Yanelis Labrada, que ficou com a prata. O bronze foi para a tailandesa Yaowapa Boorapolchai.