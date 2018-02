Atleta do bobsled evita a imprensa na volta ao Brasil Armando dos Santos, desligado da equipe brasileira de bobsled na segunda-feira, por conta do antidoping positivo para Nandrolona, desembarcou nesta quarta-feira em São Paulo. Abatido, ele não falou com a imprensa. Foi orientado pela família a contratar um advogado antes de dar entrevistas. O exame preventivo foi realizado em janeiro, pelo Ladetec, laboratório credenciado pelo COI no Rio de Janeiro. Armando, que também compete no atletismo (lançamento do martelo), está suspenso preventivamente e responderá à Confederação Brasileira de Desportos no Gelo. Com isso, Armando foi substituído por Claudinei Quirino na equipe brasileira de bobsled que disputa os Jogos Olímpicos de Inverno, em Turim, na Itália. A prova deles será disputada nos dias 24 e 25.