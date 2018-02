Atleta do Buffalo volta a caminhar após trauma na coluna

O que parecia impossível aconteceu, e o zagueiro do Buffalo Bills, Kevin Everett, começa a dar seus primeiros passos após uma séria lesão em sua espinha cervical, que aconteceu no primeiro jogo da temporada atual da NFL, no dia 9 de setembro, diante do Denver Broncos. "Ele ainda não tem o andar natural, mas ele está andando", disse uma pessoa próxima à família, que preferiu não se revelar, já que a situação está sendo tratada com sigilo pelos familiares. Ainda de acordo com a pessoa, Everett consegue andar através de suas próprias forças desde que deixou o hospital Memorial Hermann/TIRR, há três semanas. O jogador dos Bills faz uma intenção sessão de fisioterapia todos os dias. "Ele ainda não dirige ou algo parecido, mas ele está andando, mas não consegue correr, até o momento", completou. A equipe médica que atendeu o jogador acreditava, ao ver a gravidade da lesão, que Everett provavelmente ficaria paraplégico ou até morreria, já que passou os primeiros dias em coma.