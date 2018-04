Atleta do Casaquistão lidera decatlo Dmitriy Karpov, do Casaquistão, segue na liderança do decatlo dos Jogos Olímpicos de Atenas, após a disputa dos 110 metros com barreiras (sexta prova), nesta terça-feira. Karpov, que soma 5.667 pontos, venceu a quinta eliminatória e foi o mais rápido entre todos os participantes com o tempo de 13s97. O segundo lugar é do checo Roman Sebrle (5.562 pontos), seguido pelo norte-americano Bryan Clay (5.512). A próxima prova será a do arremesso do disco e depois restarão mais três provas, todas disputadas nesta terça-feira.