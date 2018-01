Atleta dos EUA é banido por doping O atleta norte-americano Tony Dees, especialista na corrida com barreiras, foi banido do esporte pela Agência Antidopagem dos Estados Unidos, por causa da reincidência de resultados positivos em exame antidoping. O primeiro foi em 18 de fevereiro, no meeting de Birmingham, quando foi constatado o uso de nandrolona. O outro aconteceu num exame fora de competição, em maio, na cidade de Tampa, Flórida, onde mora. Integrante da equipe olímpica dos Estados Unidos em Barcelona, em 1992, Dees já havia sido suspenso por dois anos por causa de um resultado positivo no exame realizado numa prova do campeonato norte-americano, em pista coberta, realizado em março, na cidade de Atlanta.