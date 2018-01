Atleta faz 20.000m de marcha descalço A vitória na prova de 20.000m de Marcha Atlética no Troféu Brasil de Atletismo ficou com o vascaíno Sérgio Galdino, que conquistou pela décima vez o título, mas quem monopolizou todas as atenções foi o paulista Wilson Basílio Chaves (Marianense), hoje, no Estádio Célio de Barros, no Complexo Maracanã. Chaves percorreu toda a prova descalço e terminou em penúltimo lugar, chegando cerca de meia hora depois do vencedor, com a marca de 1h55s49. "Não tenho dinheiro para comprar um tênis para a competição, mas um dia vou ter. Estou acostumado a correr, desde pequeno, desta maneira e não machuco a sola dos meus pés", disse, orgulhoso. Ele nasceu em São Bernardo do Campo e foi para a cidade mineira de Mariana com 6 anos. Chaves, de 24 anos, é casado, tem um filho e trabalha de frentista em Mariana. O corredor também atua como guia turístico. O último colocado na prova foi seu companheiro de clube Décio Gabriel Soares, que é secretário de Esportes da cidade, com o tempo de 2m00s44.