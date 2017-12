Atleta francês é pego no antidoping Um atleta francês, cuja identidade ainda não foi revelada, teve resultado positivo para a substância proibida nandrolona em exame antidoping realizado no Mundial de Atletismo, em Edmonton, no Canadá, encerrado dia 12 desse mês. A informação foi dada nesta segunda-feira pela Federação Francesa. Ainda essa semana será conhecido o resultado da contra-prova e se confirmado o doping, o nome do atleta será divulgado. Ele poderá ser suspenso do esporte por dois anos. Com esse, sobe para quatro o número de dopings detectados no Mundial.