Atleta indiana pega suspensão de dois anos por doping

Kavita Devi, levantadora de peso indiana, foi afastada por dois anos de competições nacionais e internacionais após dar positivo em um exame antidoping feito pela Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês), segundo uma fonte oficial informou à Agência Efe. A atleta foi obrigada a retornar do Japão, onde disputava uma competição, após a divulgação do resultado do teste realizado em março, que acusou o uso de esteróides. "Recebemos a notícia no Japão e enviamos a atleta para a Índia. Kavita não poderá competir nos próximos dois anos", disse por telefone Harbhajan Singh, presidente da Federação Indiana de Halterofilismo. Devi, que não estava classificada para os Jogos Olímpicos de Pequim, não pediu a contraprova. O caso chamou a atenção de M.S. Gill, ministro de Esportes da Índia, que convocou uma reunião para discutir a ameaça do doping no halterofilismo do país.