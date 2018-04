Atleta irlandês se acidenta no trânsito O fundista da Irlanda Jaime Costin, de 27 anos, sofreu, nesta terça-feira, um grave acidente nas ruas de Porto Jeli, bairro da periferia de Atenas. Ele foi levado ao hospital, onde foram constatadas sérias lesões em seu quadril e nas duas pernas. Segundo o boletim de ocorrência grego, o atleta conduzia um carro alugado e se dirigia ao hotel onde está hospedado. Ele perdeu o controle de seu veículo, por razões ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão pipa. A polícia não descartou a hipótese de Costin ter-se confundido com o lado da pista, uma vez que está acostumado a guiar pela faixa da esquerda, padrão na Grã-Bretanha. Costin estava inscrito na prova dos 5.000 metros.