Atleta leva bi olímpico no luge e Alemanha segue na ponta do quadro de medalhas

A Alemanha se manteve na liderança do quadro de medalhas dos Jogos de Inverno de Pyeongchang, nesta terça-feira, graças a um grande feito de Natalie Geisenberger. Atleta da prova do luge, modalidade na qual as competidoras andam em alta velocidade em trenós, ela conseguiu repetir o ouro olímpico de Sochi-2014 ao triunfar na final da prova feminina realizada na Coreia do Sul.

Também medalhista de bronze desta prova nos Jogos de Vancouver, em 2010, Natalie desta vez assegurou presença no topo do pódio ao vencer uma equilibrada disputa na qual menos de meio segundo de diferença separou as três primeiras colocadas.

A competidora de 30 anos de idade terminou a prova em 3min05s232 e ficou logo à frente de sua compatriota Dajana Eitberger, que levou a prata com 3min05s599. O bronze foi obtido pela canadense Alex Gough, com 3min05s644.

Ao comentar o seu bicampeonato em Jogos de Inverno, Natalie ressaltou: "O maior feito que você pode alcançar no esporte é uma medalha olímpica de ouro". E essa também foi a terceira medalha dourada da atleta na história da competição, pois ela também subiu ao topo do pódio na prova de revezamento por equipes do luge em Sochi, há quatro anos.

Agora, ele ainda buscará um quarto ouro no final desta semana na disputa por equipes da modalidade em Pyeongchang. "Para mim, este seria o maior objetivo ou sonho - eu diria sonho - que eu queria alcançar", ressaltou a atleta.

Para a atleta do Canadá que ficou com o bronze na Coreia do Sul, o terceiro lugar também significou o seu primeiro pódio olímpico após ter disputado outras três edições dos Jogos de Inverno, sendo que até competir em solo sul-coreano ela tinha o quarto lugar em Sochi-2014, na Rússia, como o seu melhor resultado.

As duas únicas medalhas da Alemanha nesta terça-feira de disputas em Pyeongchang vieram por meio justamente destas duas atletas do luge, que fizeram o país passar a contabilizar nove pódios na competição, com um total de cinco ouros, duas pratas e dois bronzes.

O segundo lugar na classificação geral está nas mãos da Holanda, que ganhou mais duas medalhas de ouro e uma de prata nesta terça. Dois destes pódios vieram na prova da patinação de velocidade de 1.500 metros masculina. Kjeld Nuis triunfou com a primeira posição e foi seguido pelo seu compatriota Patrick Roest, enquanto o sul-coreano Kim Min Seok levou o bronze.

O outro pódio da Holanda no dia veio por meio de Yara Van Kerkhof faturando o segundo lugar na prova da patinação em pista curta de 500 metros. Assim, o país passou a contabilizar quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes, totalizando dez medalhas.

Nação com mais pódios até aqui nos Jogos de Pyeongchang, com 11 ao total, a Noruega está em terceiro no quadro geral de medalhas. O destaque do dia pelo país foi Johannes Hoesflot Klaebo conquistando o ouro na prova do esqui cross-country de velocidade, enquanto Maiken Caspersen Falla levou a prata da versão feminina desta disputa para a nação, que agora tem três pódios dourados, cinco prateados e três de bronze.

O Canadá, com três ouros, quatro pratas e três bronzes, vem logo atrás da Noruega e ocupa o quarto lugar no quadro de medalhas, enquanto os Estados Unidos fecham o grupo dos cinco primeiros, com três ouros, uma prata e dois bronzes.