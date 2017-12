Atleta morre em prova ciclística A atleta maranhense Daiana Rita de Moura, de 20 anos, morreu neste domingo durante a disputa da maratona ciclística, Bike Race Across, realizada no município de São Raimundo Nonato, 517 Km ao sul de Teresina. Daiana sofreu um ataque cardíaco e foi socorrida por médicos que acompanhavam a prova. Ela foi levada ao Hospital Regional Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato, mas sem recursos para atendimento de emergência, a instituição transferiu a atleta para Teresina. Ela faleceu a 60 Km da cidade. O óbito foi comunicado pelo médico por rádio para o coordenador do Bike Race Across, Zenardo Maia. A coordenação da Bike Race decidiu suspender a competição. A atleta não teria resistido ao forte ritmo da prova e ao calor de 41 graus registrados na região. O médico que fez a avaliação dos atletas antes da corrida, comentou com a coordenação que Daiana Rita de Moura não informou qualquer tipo de anormalidade. Disse ainda que nenhuma anomalia foi constatada em exames preliminares. Ela já corria normalmente as provas de ciclismo. Em janeiro participou do Cerapió (corrida entre os estados do Ceará e Piauí que envolvem carros, motos e bikes). A mãe de Daiane disse que na semana anterior a prova, ela tinha se sentido mal. Chegou mesmo ficar com febre. ?Mas ela não informou isso `a equipe médica", informou a assessoria de comunicação da Bike Race Across. O corpo de Daiane foi levado ao Instituto de Médico Legal (IML) e depois encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas (HGV). "Todo o procedimento de liberação do corpo e laudo será emitido pelo HGV. Não foi feito nenhum laudo aqui", informou um dos funcionários do IML.