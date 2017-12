Atleta passa mal em treino e morre O jogador de futebol americano Korey Stringer, dos Vikings, de Minnesota, morreu nesta quarta-feira, um dia depois de passar mal durante uma sessão de treinamentos. Stringer, de 27 anos e 152 quilos, começou a passar mal ainda pela manhã, quando vomitou três vezes durante as primeiras sessões de treino, provavelmente em razão do forte calor. À tarde a temperatura atingiu o pico de 42 graus e Stringer passou a apresentar problemas de respiração até desmaiar. Inconsciente, foi levado ao hospital St. Joseph´s-Mayo Health System, em Mankato. Os médicos, no entanto, não conseguiram reverter o quadro clínica do atleta.