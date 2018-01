Atleta russa bate recorde mundial de lançamento de martelo A atleta russa Tatiana Lysenko bateu o seu próprio recorde mundial de lançamento de martelo ao atingir a marca de 77,80 metros, durante o Meeting de Tallin (na Estônia). Por sinal, ela foi a primeira mulher a ultrapassar a marca de 77 metros na história da modalidade. A marca anterior de Lysenko era de 77,41 metros e foi atingida no último dia 24 de junho, em competição realizada na cidade russa de Zhukovsky. A atleta se tornou o grande nome do lançamento de martelo feminino depois de superar a romena Mihaela Melinte, que tinha o recorde mundial com 76,07 metros. Já o estoniano Margus Hunt também conseguiu diminuir o seu próprio recorde mundial no lançamento de discos (1,75Kg), ao atingir a distância de 67,32 metros - a sua marca anterior era de 66,35.