Atleta russa é flagrada no antidoping A russa Anastasiya Kapachinskaya, medalha de ouro nos 200 metros do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, disputado mês passado em Budapeste, na Hungria, foi flagrada no exame antidoping para o esteróide anabolizante Estanozol, dia 28 de abril em um laboratório do Comitê Olímpico Internacional (COI). A informação foi dada pelo técnico Pavel Voronkov. Caso a contraprova, que será realizada no fim do mês, também acusar o doping, Kapachinskaya será desclassificada, ficando a medalha de ouro para a bielorussa Natalia Safronnikova, a de prata para a russa Svetlana Goncharenko e a de bronze para a austríaca Karin Mayr.