Atleta russa é pega no antidopping A russa Albina Khomic, ex-campeã mundial de levantamento de peso, foi excluída neste sábado dos Jogos de Atenas devido ao resultado positivo de seu exame anti-dopping. De acordo com o porta-voz do Comitê Olímpico Russo, Alexander Rattner, ela foi impedida pela Federação Internacional de Levantamento de Peso de competir na categoria acima de 75 quilos que acontece hoje. Um outro teste deverá ser realizado no domingo para confirmar o resultado. Khomich é a nona levantadora de peso a ser pega no exame anti-dopping nesta Olimpíada. A atleta, de 23 anos, foi campeã mundial na categoria em 2001 e terminou em segundo lugar nos mundiais de 2002 e 2003.