Atleta, suspenso de Pequim 2008 por doping, desiste do rúgbi

O velocista britânico Dwain Chambers, impedido pelo comitê olímpico de seu país de participar dos Jogos de Pequim por doping, desistiu de acertar com o Castleford, equipe de rúgbi local. Chambers ficou algumas semanas treinando com o elenco e até chegou a participar de um amistoso no dia 27 de abril, mas avisou nesta terça-feira que deixou a equipe. O atleta, terceiro na prova dos 60 metros do recente Mundial Indoor de Valência, pegou dois anos de suspensão - o que inclui a ida a Pequim - por dar positivo pelo esteróide tetrahidrogestrinona (THG), e resolveu mudar de esporte. "Dwain trabalhou muito durante o período de treinos e o amistoso, mostrando coragem e capacidade para ser um bom jogador de rúgbi. Mas não temos tempo e devemos nos concentrar em outras questões", afirma a nota. O diretor-executivo do clube, Richard Wright, explica que o trabalho de Chambers acabou com muitas dúvidas. "Ele trabalhou com ética e profissionalismo e foi exemplar. Sua relação foi perfeita com todos os membros do clube e até nos deu uma grande repercussão na imprensa", comentou sobre o atleta, de 30 anos. Já Nick Collins, diretor esportivo, ressaltou: "É uma pena, mas Dwain entendeu a decisão e deixa o clube de forma positiva, com um sorriso no rosto".