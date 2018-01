Atletas brasileiros ganham a Meia Maratona do Rio Os brasileiros Franck Caldeira e Marizete Resende venceram a Meia Maratona do Rio, neste domingo, com o tempo de 1h03min25 e 1h14min24, respectivamente. Essa é a primeira vez que o País faz dobradinha na prova, que teve 21,1km de percurso. Cerca de 14 mil pessoas participaram da corrida. No masculino, o pódio foi completado por João Paulo (1h04min25), que ficou com a prata, e Paulo dos Santos (1h14min39), que ganhou o bronze. O Brasil não vencia a prova na modalidade desde 1999, com Antônio dos Santos. Já no feminino, a segunda colocada foi Sirlene Pinho (1h14min37), seguida por Márcia Narloch (1h15min28). O evento é considerado um teste para os Jogos Pan-Americanos do Rio, que acontecem em julho do ano que vem na cidade carioca.