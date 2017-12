Atletas cegos se reúnem em São Paulo Os atletas cegos Aurélio Guedes, Valdelício Santos Pinheiros, Renata Fernandes Hermengildo, Simone Camargo da Silva e Fabiana Sugimori, medalhistas nos Jogos Pan-Americanos de Cegos, realizados entre os dias 29 de maio e 02 de junho na cidade de Spartanburg, nos Estados Unidos, estarão reunidos nesta quarta-feira a partir das 8 horas no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, localizado na av. Ibirapuera, 1315. Os atletas integraram a delegação brasileira, que este ano conquistou 72 medalhas e ficou no primeiro lugar da classificação geral. A excelente campanha, além de ser um resultado inédito, é surpreendente uma vez que o paradesporto recebe poucos incentivos. Valdelício Santos Pinheiros, 35 anos, foi medalha de prata na prova dos 1.500 metros e bronze nos 5.000 e 10.000 metros. Ele competiu na categoria B1 (cego total). Aurélio Guedes, 37, campeão na categoria deficientes da São Silvestre (1998), conquistou três medalhas de bronze em Spartanburg. Ele disputou as provas dos 800 metros, 5.000 e 10.000 metros na categoria B2 (aqueles que possuem até 20% de visão). A nadadora campeã paraolímpica, Fabiana Sugimori, 20, foi um dos destaques da delegação. Ela trouxe cinco medalhas de ouro. Fabiana foi primeira colocada nas provas 50 e 100 metro livres, 50 e 100 metros peito e 200 metros medley. Já Renata e Simone fizeram parte da equipe feminina de Goal Ball (esporte desenvolvido para cegos) que ganhou o bronze.