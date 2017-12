Atletas descobrem como tratar coluna Um velejador normalmente está com as costas arqueadas, em meio ao frio e vento e ainda realizando manobras bruscas. Sua coluna sofre. Robert Scheidt, o melhor atleta da vela do mundo no ano passado e que chegou a hexacampeão mundial da classe Laser em Cape Cod, nos Estados Unidos, depois do ouro olímpico em Atlanta/96 e da prata olímpica em Sydney/2000, é um caso desses. Parte de sua preparação como atleta, que cumpre com determinação e valentia, enfrentando qualquer tempo para não deixar de treinar nas águas ou na academia, inclui a quiropraxia ? uma das chamadas ?ciências da saúde? que trata das articulações, basicamente, tanto para tratar de problemas como também para prevenir. Leia mais no Jornal da Tarde