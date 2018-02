Atletas do judô fazem visita a Lula no Palácio do Planalto

O presidente Luis Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira uma delegação composta por 16 atletas da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). No evento, realizado no Palácio do Planalto, Lula ganhou um agasalho oficial do judô brasileiro. Diante dos atletas, Lula disse que fará o possível para proporcionar condições ideais para a preparação dos judocas para os Jogos Olímpicos de Pequim, que acontecem em agosto de 2008. Depois do encontro com o presidente, a delegação ainda se reuniu com o vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio. A delegação foi composta por Paulo Wanderley Teixeira, João Rocha, Maurício Santos, Rogério Sampaio, Henrique Guimarães, Tiago Camilo, Luciano Correa, João Gabriel Schiltter, Carlos Honorato, Edinanci Silva, Danielle Zangrando, Vânia Ishii, Érika Miranda, Mayra Aguiar, Manoela Penna e Rodrigo Barreto.