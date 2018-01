Atletas do Pan irão desfilar em Brasília Um ?batalhão? de 140 atletas (83 deles medalhistas) que estiveram nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos irá desfilar domingo, Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a partir das 9 horas. Eles irão a pé, à frente das tropas do Exército ? oito batalhões com cerca de 150 homens cada um. Na seqüência, serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em solenidade no Palácio do Planalto, que terá ainda Agnelo Queiroz, ministro do Esporte, e Marcus Vinicius Freire, chefe da delegação brasileira no Pan.