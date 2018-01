Atletas do Pan recebem homenagem em SP Medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos recebem nesta manhã de terça-feira, das mãos do governador Geraldo Alckmin, a Medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo. O evento acontece no Palácio dos Bandeirantes e terá a presença do mesa-tenista Hugo Oyama, do tenista Fernando Meligeni, dos nadadores Fernando Scherer e Gustavo Borges, além de treinadores e do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman e o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, Lars Grael.