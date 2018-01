Atletas do slalon recebem conselho A delegação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Salt Lake City recebeu, hoje, a visita de Marcelo Apovian, o brasileiro mais bem colocado em uma Olimpíada de Inverno. Apovian disputou o slalom gigante em Albertville/92 (FRA), e em Nagano/98 (JAP), quando foi 37.º lugar. Apovian conversou principalmente com Mirella Arnhold e Nikolai Hentsch, que também vão competir no slalom gigante, quinta-feira. "Aproveitem o momento, que passa rápido. Tentem se divertir antes e até na prova, porque assim é mais fácil de se atingir um bom resultado." Veja a galeria