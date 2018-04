Atletas do tae kwon do cobram pagamento de ajuda de custo

A maioria dos atletas do tae kwon do que defenderam o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do Rio está revoltada. Eles alegam que a Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBTKD) fez um acordo em que prometia ajuda de custo aos integrantes da equipe até dezembro deste ano. A maioria dos atletas não recebe o dinheiro desde julho. Toda a verba está sendo repassado aos quatro medalhistas do tae kwon do no Pan: Diogo Silva (ouro), Natália Falavigna (prata), Marcio Wenceslau (prata) e Leonardo dos Santos (bronze). Apelos ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) não resolveram o problema. A situação mais crítica é a de Carlos Izidoro, que contundiu o joelho durante o Pan. "O seguro do COB pagou as despesas da cirurgia e a fisioterapia, mas o pessoal da Confederação não se deu ao trabalho nem de dar um telefonema para saber se estava precisando de remédios", reclamou o atleta. "E por causa das longas concentrações que eles impunham, sob a ameaça de nos cortar do Pan, acabei perdendo uma bolsa de estudos. Agora, para continuar o curso de Educação Física, tenho de pagar." Segundo Carlos Izidoro, a CBTKD decidiu, depois do Pan, passar toda a verba destinada aos atletas para os quatro medalhistas nos Jogos do Rio. "Não que o Diogo Silva, por exemplo, não mereça ganhar mais. O ruim é que outros 11 ficaram sem receber. E nem era uma quantia alta, só R$ 600", afirmou o atleta. "Procurei o COB pedindo ajuda. Até agora, nada." A lutadora Valdirene Gonçalves confirma a situação. "Depois do Pan, avisaram que a ajuda de custo seria cortada", contou a atleta, que, assim como Carlos Izidoro, cogita ir à Justiça para receber o dinheiro. A Agência Estado entrou em contato com a CBTKD, mas o responsável não foi encontrado para comentar o assunto. O gerente-geral de Esportes do COB, José Roberto Perillier, confirma que foi procurado por Carlos Izidoro no final de setembro - o dirigente garante que já entrou em contato com a CBTKD para tratar da questão, cuja solução está "bem encaminhada".