Atletas e celebridades correm Maratona Além de reunir número recorde de participantes, com mais de 30 mil pessoas inscritas, a Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, com largada às 9 horas deste domingo na Cidade Universitária, terá personalidades e atletas de várias modalidades esportivas. Leandro Macedo, Paulo Miyasiro e Fernanda Keller, a tenista Joana Cortez e o piloto Xandynho Negrão (da F-3 sul-americana) são algumas das atrações. A equipe de Fernanda Keller, com mais seis funcionárias do grupo Pão de Açúcar, não contará com Daniella Cicarelli, modelo e noiva de Ronaldo. Ela sofreu uma contusão. Mesmo assim, Daniella promete aparecer. As outras integrantes da equipe são Elaine Saldanha, Sônia Ponzini, Débora Amaral, Mauricéia Monteiro, Rozely Gomes de Sá e Elza Galvão. A equipe chama-se ?Caminhos e Escolhas?, nome do livro de Abílio Diniz. Na Equipe 1, do bicampeão pan-americano e medalha de bronze em Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, estarão outros corredores de peso como Marilson Gomes dos Santos e Hudson de Souza, além de Abílio Diniz, presidente do Grupo Pão de Açúcar e seu filho João Paulo Diniz.