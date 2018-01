Atletas e Lula se reúnem em Brasília O desfile da delegação de atletas que participaram dos Jogos Pan Americanos, de São Domingos, na República Domincana, foi o ponto alto das comemorações da festa do dia da Independência, em Brasília. O tenista Fernando Meligeni, medalha de ouro no Pan, liderou o grupo de 142 dos 479 atletas que representaram o Brasil no campeonato. O desfile da delegação foi o momento mais aplaudido pelo público presente na Esplanada dos Ministérios, que também prestigiou bastante a ginasta Daiane dos Santos. Depois do desfile, os atletas foram para o Palácio do Planalto participar de uma homenagem aos alunos vencedores do concurso de frases do 7º Encontro Cívico Nestlé-Ministério da Educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso, brincou com os medalhistas brasileiros, ao salientar que ?se vocês continuarem vindo muito a Brasília, não vão ganhar mais medalhas, porque não estão treinando mais, só passeando?. Boa parte dos participantes do desfile foi recebida pelo presidente, na semana passada, no Planalto. Ao incentivar os estudantes que participaram do concurso de frases e defender a necessidade de se encontrar meios para que as escolas atraiam os alunos para o estudo, o presidente Lula usou como exemplo a força de vontade dos atletas brasileiros. ?É mais ou menos como esses nossos meninos e essas meninas quando treinam para ir às Olimpíadas. Eles podem acordar de manhã com preguiça, mas eles sabem que, se não treinarem para valer, nem irão. Não é que não vão ganhar medalha, é que não terão chance de passar nas Eliminatórias. Então, vão com prazer e com vontade. E a escola precisa ter um pouco isso.? No final da cerimônia, muitos atletas fizeram questão de tirar fotos ao lado do presidente e de pegar autógrafos.