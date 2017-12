Atletas elogiam desempenho brasileiro Vicente Lenílson e Claudinei Quirino, que fizeram história ao conquistar a medalha de prata do revezamento 4 x 100 m na Olimpíada de Sydney/2000, assistiram ao Mundial de Atletismo de Helsinque em Presidente Prudente (SP). Os dois admitiram que a participação brasileira masculina não foi das melhores e elogiaram as mulheres. Lenílson se machucou dias antes da estréia da competição finlandesa. "Tive uma lesão no posterior da coxa a três dias da estréia. Infelizmente", lembrou o atleta. Sobre a participação brasileira, falou: "Quando a gente vai bem em alguma competição nós sempre falamos muito. Acho que também temos de falar quando vamos mal. Nossos velocistas não foram bem." Mas Lenílson esclareceu, sobre o revezamento 4 x 100 m, que não passou nem da primeira eliminatória: "Temos de lembrar que apenas o André Domingos é experiente ali. O Cláudio (Roberto Souza) não é dos mais novos, mas ainda está aprendendo as manhas. Já o Bruno (Pacheco) e o Basílio (de Moraes) estão fazendo essa prova só há dois anos. Ainda precisam de rodagem." O atleta, que ainda deve fazer fisioterapia por 20 dias antes de voltar a treinar, sugere à Confederação Brasileira de Atletismo: "Precisamos fazer campings (treinamentos especializados fora do Brasil) mais longos. O Mundial serviu para dar experiência para o pessoal, porque o atletismo brasileiro está em transição. Estou na equipe de revezamento há dez anos e sei como é difícil o começo." Claudinei Quirino, que deixou as pistas há poucos meses, concordou: "Estamos preparando esse pessoal para o Pan do Rio/2007. Desta vez, não estávamos eu, o Vicente e o Edson Luciano. Só ficou mesmo o André Domingos e isso pesa para os outros." Sobre o triplista Jadel Gregório, a maior esperança de medalha que ficou apenas com a sexta posição, Vicente e Claudinei têm visões diferentes. "O Jadel é um grande atleta. Todos esperavam mais dele, mas a sexta colocação em um Mundial é excelente. Foi uma pena que teve uma lesão (alegou dores nas panturrilhas). Ele estava superbem, em ótima fase, mas infelizmente não se pode ganhar todas", disse Vicente. Claudinei opinou, sobre o triplista: "Acho que é complicado ir a uma competição dessas sem treinador. Na hora da competição o atleta precisa olhar para alguém. Precisa de uma palavra de treinador para saber o que fazer, como fazer o movimento. Não sei o que aconteceu na hora. Só perguntando para ele." Os elogios ficaram para as equipes femininas dos revezamentos 4X100 m e 4 x 400 m e para o barreirista Matheus Inocêncio - oitavo no 110 m sobre barreiras. "As meninas calaram a boca de muita gente. O resultado delas (quinto lugar no 4X100 m) não era esperado, todos ficaram muito surpresos. No Brasil, as atenções são voltadas só para o revezamento masculino", disse Lenílson. "Todo mundo falava que o Matheus teve sorte quando ficou em sétimo na Olimpíada de Atenas/2004, mas com o oitavo no Mundial ele provou que está entre os grandes atletas da prova", concluiu Claudinei.