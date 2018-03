Atletas etíopes não participarão do Meeting de Doha

Os atletas etíopes decidiram não participar do Meeting de atletismo de Doha, no Catar, devido à atual tensão política entre os dois países, informaram os organizadores da prova. "Tudo estava preparado para eles, mas infelizmente a política falou mais alto que o esporte", afirmou Dahlan Al-Hamad, presidente da federação local de atletismo. Em abril, a Etiópia acusou o Catar de apoiar grupos armados e para tentar desestabilizar o Chifre da África. Sete atletas etíopes participariam da competição, disputada em ambiente indoor e válida pelo calendário da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, em inglês). A lista incluía Deresse Mekonnen e Tariku Bekele, campeões dos 1.500 metros e 3.000m no recente Mundial Indoor, na cidade espanhola de Valência.