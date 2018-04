Atletas paraolímpicos chegam na sexta A delegação brasileira paraolímpica, que fez nos Jogos de Atenas a melhor campanha de todos os tempos, com 33 medalhas conquistadas, será recebida com muita festa na madrugada de sexta-feira, por volta das 5 horas, no desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Jorge Mattoso, presidente da Caixa Econômica Federal - patrocinadora oficial da equipe, representada por 98 atletas -, recepcionará os atletas, que terão café da manhã no próprio aeroporto e depois seguirão para o desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros, pela Rodovia dos Trabalhadores, em direção à Avenida Paulista. A homenagem não pára por aí. Às 10 horas, oito atletas paraolímpicos paulistas serão recebidos pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário Lars Grael, no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi. Eles irão ganhar medalhas de mérito esportivo. Destaque para a nadadora Fabiana Sugimori e o judoca Antônio Tenório, campeões em Atenas. Na ocasião, também serão condecorados alguns atletas olímpicos, como Nalbert e André Nascimento, do vôlei (medalha de ouro), além de Daniela Alves, Cristiane e Aline, prata no futebol feminino.