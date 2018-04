Atletas punidos por doping não poderão treinar em seus clubes

Os atletas punidos por doping não apenas serão proibidos de participar de competições organizadas por qualquer federação, mas a partir de 2009 também não poderão treinar em seus clubes, segundo o novo Código Antidoping que deve ser aprovado, neste sábado, em Madri, durante o congresso da Agência Mundial Antidoping (AMA). O advogado americano Richard Young explicou nesta sexta-feira as principais novidades do Código revisado, entre as elas a impossibilidade de os punidos por doping treinarem em seus clubes. Se um atleta descumprir a nova norma, o período de suspensão teria de recomeçar do zero a partir da infração, apontou Young.