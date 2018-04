Atletas rejeitam acordo e liga pode ser dissolvida A temporada 2011/2012 da NBA está cada vez mais longe de acontecer. Os jogadores não aceitaram a nova proposta feita pelos donos das equipes e vão dissolver a associação que os têm representado nas negociações, revelou o diretor-executivo do sindicato, Billy Hunter. Desta forma, o fim do locaute imposto pelos proprietários ficará mais difícil de terminar, pois sem um sindicato, as conversas terão de ser feitas com cada atleta da liga.