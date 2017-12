Atletas têm vaga no Troféu Brasil Os atletas da equipe Pão de Açúcar/Funilense/São Caetano do Sul, Marílson Gomes dos Santos e Viviany Anderson venceram, neste domingo, os 10 mil metros do Campeonato Estadual de Atletismo, realizado na pista do Ibirapuera, em São Paulo. Com a vitória, Marílson e Viviany garantiram vaga para a disputa do Troféu Brasil de Atletismo, dias 21 e 22, no Rio de Janeiro. Marílson completou a prova em 29min45s60. Viviany confirmou a boa forma e ganhou a distância com o tempo de 34min38s29.