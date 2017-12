Atletas terão total segurança na maratona Grande parte do percurso da maratona, no Mundial de Atletismo de Helsinque, Finlândia, será em loop, um circuito fechado de dez quilômetros que, inclusive, estará cercado por grades. A maratona será de mais fácil controle quanto a segurança dos atletas. "Não será possível que alguém intercepte um competidor como aconteceu com Vanderlei em Atenas", disse, hoje, o mexicano Cesar Moreno, delegado-técnico da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF). Moreno, no entanto, não atribui à segurança a decisão dos organizadores de fazer a maratona, prova de 42km195m, em circuito fechado. Segundo Moreno, os motivos principais para a adoção do loop é que esse tipo de percurso proporciona "mais comodidade aos atletas - que podem conhecer melhor a rota em que vão correr - e permite ao público acompanhar a corrida". Num percurso aberto, o público pode ver a prova uma única vez. Nesse tipo de trajeto escolhido os atletas terão de passar pelo mesmo ponto três vezes. "Quem vê a maratona, só pode acompanhar instantes ou então, no estádio, pelo telão. Assim, será mais interessante", disse Moreno. Mas também admitiu que as ações de segurança foram bem modificadas em relação ao que foi feito em Atenas. "Haverão barreiras separando o público dos corredores. Os policiais estarão bem próximos uns dos outros ao longo do percurso. Ninguém poderá entrar na prova, como em Atenas", garante. A maratona do Mundial, que também vale como disputa da Copa do Mundo, será neste sábado, a partir das 8h20 (horário de Brasília), com largada no Mercado Antigo (Eteläsatama). "Os atletas farão cerca de 5 quilômetros até entrar no loop", explica Ricardo D?Angelo, técnico de Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista que foi empurrado quando liderava a prova nos Jogos Olímpicos de Atenas, há um ano, e ainda terminou a corrida para ficar com a medalha de bronze. Vanderlei, que completa 36 anos nesta quinta-feira, só hoje chegou a Helsinque, vindo de Paipa, na Colômbia, onde passou as últimas cinco semanas treinando. Não participou, hoje, do reconhecimento do percuso que o técnico Ricardo D?Angelo disse ser cheio de subidas e descidas. Mais que o percurso, o clima tem sido motivo de preocupação em Helsinque. "Tem variado muito. O ideal seria não muito quente, sem vento", observa o treinador que deve se posicionar na Rua Pohjoinen Hesperiankatu, bem no meio do oval, um local mais estreito, onde acredita, poderá ver a passagem dos atletas na ida e volta dentro do percurso. O treinador aposta numa maratona mais rápida que a de Atenas e acredita que, por equipe, o Brasil tem chances de pódio. Além de Vanderlei, correm a maratona: Clodoaldo da Silva, Marílson Gomes dos Santos, André Luiz Ramos e Sérgio Vieira Galdino. Na pista - Amanhã, o Brasil participa, em Helsinque, da classificação dos 800 metros com Osmar Barbosa e Fabiano Peçanha. Nesta sexta-feira, Sérgio Galdino disputa a final da marcha atlética 50 km, às 5h35 (horário de Brasília).