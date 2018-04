Atlético de Madri ganha e fica perto da vaga O Atlético de Madri conquistou importante vitória no mata-mata que define os últimos classificados à fase de grupos da Copa dos Campeões. Bateu o Panathinaikos por 3 a 2, na Grécia, com gols de Máxi Rodríguez, Forlán e Agüero. Salpingidis e Leto descontaram. O Lyon também ficou perto da classificação ao golear os belgas do Anderlecht por 5 a 1.