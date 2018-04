Atlético de Madrid busca vaga na Escócia Serão disputados hoje 12 partidas na abertura da quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Seis clubes já estão classificados para o mata-mata. Restam ainda 18 vagas (na segunda fase se juntarão mais oito equipes eliminadas da Copa dos Campeões). Um dos destaques do dia é o duelo entre Atlético de Madrid e Celtic, em Glasgow, na Escócia. Uma vitória garante a classificação antecipada do time espanhol, que tem 7 pontos e divide a liderança do Grupo I com a Udinese, que enfrenta o Rennes, na França. Amanhã, serão disputados